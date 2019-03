- Politikwissenschaftler: "Mays Deal ist noch nicht tot"

Das britische Unterhaus hat am Dienstagabend über den Brexit-Vertrag abgestimmt und den Deal von Premierministerin May erneut abgelehnt. Politikwissenschaftler Leonard Schütte lebt und arbeitet in London. Er erklärte im Inforadio, auch wenn es grotesk erscheine: Mays Brexit-Vertrag mit der EU habe noch eine Chance.

"Es ist vorstellbar, dass sie in zehn Tagen oder in zwölf Tagen, kurz vor der Deadline, noch einmal sagt: So, es gibt jetzt wirklich nur noch 'No Deal' oder meinen Deal, um einfach noch mal die Eskalationsstufe nach oben zu schrauben", sagte Schütte. Das sei aber nur eine von fünf Optionen. "Die Lage ist völlig unübersichtlich", gab der Politikwissenschaftler zu bedenken.

So könne es auch ein zweites Referendum geben - oder Neuwahlen, für die die EU Großbritannien aber einen langen Aufschub des Brexit gewähren müsste, denn so etwas brauche Zeit. Auch ein zweites Referendum sei denkbar, so Schütte, und: "Es gibt die Option, dass die Briten […] ohne Deal in zwei Wochen aus der EU schlittern, wenn sie sich nicht auf eine andere, positive Option einigen." Die fünfte Option sei eine weitere Nachverhandlung des Vertrags mit der EU.