Mi 13.03.2019 | 07:45 | Interviews

- McAllister: "Bedaure Entscheidung des Parlaments"

Erneut ist Theresa May mit ihrer Vorlage für einen Brexit-Deal im britischen Unterhaus gescheitert. Nun entscheidet es am Mittwoch über einen "No Deal"-Brexit. CDU-Europapolitiker David McAllister geht davon aus, dass eine große Mehrheit gegen den Ausstieg ohne Abkommen stimmen wird - denn das sei "die denkbar schlechteste Option von allen", sagte er im Inforadio.