- Fall Billy Six: 'Reporter ohne Grenzen' verteidigen Bundesregierung

Seit mehr als 100 Tagen sitzt der deutsche Journalist Billy Six in Venezuela im Gefängnis. Er hat überwiegend für die rechtsgerichtete Wochenzeitung "Junge Freiheit" geschrieben. Die Vorwürfe gegen ihn lauten: Spionage, Rebellion und Verletzung von Sicherheitszonen. Im Inforadio verteidigt Michael Rediske, Vorstandssprecher von Reporter ohne Grenzen, die Bundesregierung gegen die Kritk, sie vernachässige aus politischen Gründen den Fall.

Six sitze in Einzelhaft und sei derzeit im Hungerstreik, berichtet Rediske, der zugleich Geschäftsführer des Journalistenverbands Berlin-Brandenburg ist. Six ist in Neuenhagen bei Berlin zu Hause. Seine Auslieferung nach Deutschland sei schwierig, da Deutschland den Präsidenten Venezuelas, Maduro, nicht anerkenne, betont Rediske.



Zur Kritik von Six' Eltern und auch von der AfD, die Bundesregierung unternehme aus ideologischen Gründen zu wenig für Six' Freilassung bemerkt Rediske, Deutschland habe sehr wenige Möglichkeiten. Sie könne nur sicherstellen, dass Six konsularisch betreut werde. Und das sei auch der Fall.