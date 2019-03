- Sächsischer Fußballverband verurteilt Trauerfeier

Der Regionalligist Chemnitzer FC lässt am vergangenen Wochenende zu, dass beim Heimspiel ein an Krebs gestorbener Neonazi betrauert wird - mit Bild auf der Videoleinwand, mit Transparenten und mit einer Schweigeminute. Herman Winkler, Präsident des sächsischen Fußballverbands und CDU-Politiker, findet dazu im Inforadio deutliche Worte und möchte Vereine und Verantwortliche u.a. mit Schulungen unterstützen.

Winkler sagte im Inforadio, Veranstaltungen wie die am Wochenende hätten in Fußballstadien nichts zu suchen. Er bezeichnete den Vorfall als "mehr als unschön. Das ist riesengroßer Mist." Man wolle, dass Fußball gespielt werde und dass dies ohne rassistische Äußerungen ablaufe. Der sächsische Fußballverband müsse die sächsischen Vereine in den nächsten Monaten unterstützen. Beispielsweise könnten die Vereine geschult werden, wie sie in problematischen Situationen agieren sollen, wann sie bestimmte Meldungen an Staatsschutz und Polizei absetzen müssen. Auch die Fanbauftragten sowie Polizei und Behörden sollen dazugeholt werden.



Wurde der Fußballklub erpresst?



Der Chemnitzer FC hatte zuletzt Anzeige gegen Unbekannt wegen Nötigung erstattet. Banner und Choreografie wären sonst nicht ins Stadion gelangt. Winkler möchte dies prüfen: "Handelt es sich wirklich um ein Stück Erpressung oder Nötigung? Oder hat der Verein bestimmte Dinge duldend mitgetragen? Das wäre natürlich auch schlimm", sagte der CDU-Politiker.



Den augenscheinlich fehlenden Protest gegen die Ehrung im Stadion müsse man ebenso analysieren, so Winkler. Er selbst sei nicht dabei gewesen. Er könne sich aber vorstellen, dass vieles zu schnell ging, dass sich sichtbarer Widerstand gegen die Aktion geformt hätte. "Wir haben ein Problem in Chemnitz, aber es ist jetzt nicht so flächendeckend so, dass alle davon infiziert sind." Dennoch sehe er die Gefahr, dass der Ruf der rechten Szene Ostdeutschland schade. Winkler wolle nun mit Lokalpolitikern über das Thema reden, damit "man an der Wurzel anfange."