imago/Nicolas Economou Bild: imago/Nicolas Economou

Di 12.03.2019 | 07:05 | Interviews

- Luft- und Raumfahrtexperte: Keine Schnellschlüsse nach 737-Absturz

Die genaue Absturzursache der Boeing 737 in Äthiopien ist noch nicht geklärt, und trotzdem mehren sich Sorgen um die grundsätzliche Zuverlässigkeit der Max 8, der neusten Ausgabe des Boeing-Flagschiffs. China und Äthiopien lassen Flugzeuge dieses Typs erst einmal am Boden. Ab dem Frühjahr hat auch die deutsche Linie Tuifly solche Maschinen. Sollte auch Tuifly entsprechend reagieren? Und was kann die Politik tun? Das fragen wir den CDU-Politiker Thomas Jarzombek.