Di 12.03.2019 | 12:25 | Interviews

- Digitale Schule: Lehrer fühlen sich zu schwach aufgestellt

Mit dem Digitalpakt sollen Deutschlands Schulen kräftig modernisiert werden: neue Laptops, Tablet-PCs, WLan und interaktive Tafeln sollen bald zum Alltag gehören. Doch wie fit sind die Schulen selbst für diesen Schritt? Das Lehrpersonal gibt den Schulen in einer Umfrage des Digitalverbands Bitkom eher durchwachsene Noten. "Das Interesse an digitalen Inhalten ist da - es fehlt aber zu oft an Geräten und Weiterbildungsangeboten", fasst Verbandschef Bernhard Rohleder die Umfrage zusammen.

Die Umfrage räumt zunächst einmal mit einem Klischee auf: Lehrerinnen und Lehrer bevorzugen nicht etwa einen Unterricht nach altem Stil, sondern: "Lehrer sind viel digitalaffiner als ihr Ruf. Sie würden gerne viel mehr mit digitalen Inhalten machen, aber es fehlt schlicht an den Geräten", erklärt Rohleder. Gefordert würden von den meisten Lehrern laut Umfrage auch didaktisch gut aufbereitete Lehrinhalte, die auf die Curicculae abgestimmt seien. "Wir brauchen natürlich auch die Kompetenz bei den Lehrern, und genau dort sehen sie Defizite. Fast alle von ihnen wünschen sich einschlägige und verpflichtende Weiterbildungsangebote."



Während die Technikaffinität in Richtung Tablets und Notebooks geht, betrachten viele Lehrer auch ein Gerät mit großer Sorge: das Smartphone. "Die meisten Lehrer machen einen weiten Bogen darum. Aber wir sehen darin auch eine verpasste Chance. Denn wenn schon alle Schüler ein Smartphone haben, dann sollte man sie auch didaktisch sinnvoll im Unterricht einsetzen", fordert der Bitkom-Verbandschef.

