- Häusler: "Das Netz sind wir!"

Am 12. März 1989 schickte der Brite Tim Berners-Lee HTML auf den Weg - die Hypertext Markup Language. Ohne diese Computersprache gäbe es das Internet nicht. Lange jubelte man über den demokratischen Charakter des www, doch inzwischen ist Ernüchterung eingekehrt. Johnny Häusler hat die Internet-Konferenz "re:publica" mitbegründet. Im Inforadio umreißt er die Möglichkeiten und Grenzen des Internets.

Die diesjährige re:publica vom 6. bis 8. Mai in Berlin richtet den Blick bewusst auf das Kleingedruckte, was in Zeiten der Nachrichtenflut schnell zu kurz komme, mahnt Häusler an: "Wir stellen immer mehr fest, dass alles über Überschriften funktioniert, Stichwort Clickbait. So funktioniert aber Wissen und Meinungsbildung nicht. Daher unser Motto tl;dr, was für 'Too long: didn't read" steht. Oft reicht eben die Überschrift allein nicht aus."



Besonders kritisch betrachtet Häusler wie so viele andere Internetexperten die Pläne der EU zur Urheberrechtsreform: Die Meinungsfreiheit könne durch die anvisierten Upload-Filter gefährdert werden, warnt er: "Es gibt da Lobbyisten auf beiden Seiten, große Verwertungsgesellschaften auf der einen und große Googles und Facebooks auf der anderen Seite. Da gibt es ein merkwürdiges Tauziehen. Mich ärgert an der EU am meisten, dass sie womöglich Hunderttausende junge Menschen als Bots abstempelt und behauptet, die hätten gar keine Ahnung von den Themen. Jetzt mischen sie sich mal in Politik ein und man stempelt sie ab, das ist ganz gefährlich."