- Schmitt: "Eine Stilllegung der Boeing 737-Max 8 ist verfrüht"

Was hat zum Absturz der neuen, modernen und gut gewarteten Boeing 737-Max 8 in Äthiopien geführt? Aufklärung erhoffen sich die Ermittler von den Blackboxes, die inzwischen gefunden wurden. Janis Georg Schmitt ist Sprecher der Pilotenvereinigung Cockpit. Im Inforadio warnt er vor voreiligen Schritten und Vorverurteilungen.

Die 157 Passagiere der Ethiopian Airlines hatten keine Chance: Die Boeing 737 Max 8 war nach ihrem Start am Sonntagmorgen in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba nur wenige Minuten in der Luft, als sie regelrecht vom Himmel fiel und sich ins Erdreich bohrte. Die jetzt gefundenen Blackboxes sollen die Unglücksursache aufklären, sind aber offenbar stark beschädigt. "Ich gehe trotzdem von auswertbaren Daten aus", sagt Schmitt im Gespräch mit Dietmar Ringel.

Er denke nicht, dass jetzt in Äthiopien das gleiche Problem wie bei dem 737-Max 8-Absturz in Indonesien verantwortlich für das Unglück ist. Damals hatte eine fehlerhafte Software ebenfalls zu einem Absturz kurz nach dem Start geführt. Es seien noch zu viele Fragen offen. "Ich halte daher die Stilllegung oder das Grounding dieses Flugzeugtyps zum jetzigen Zeitpunkt für verfrüht", so Schmitt weiter. Damit reagiert er auf die Entscheidung in China, dort alle Flugzeuge dieses Typs vorerst am Boden zu lassen.



Noch sind keine Boeing 737-Max 8-Maschinen von deutschen Fluglinien in der Luft, aber: "Tuifly bekommt die Ende März", weiß Schmitt. Er gehe davon aus, dass die Pilotinnen und Piloten dafür ausreichend geschult würden. Verantwortlich dafür seien die Fluggesellschaften und die Luftfahrtbehörden, die diese Prüfungen abnehmen. Die Ethiopian Airlines nimmt Schmitt derweil in Schutz: "Sie ist eine der sichersten Fluglinien Afrikas, investiert in große moderne Flotten und in die Ausbildung."