dpa/Kay Nietfeld Bild: dpa/Kay Nietfeld

Mo 11.03.2019 | 16:05 | Interviews

- Wie reagiert die CDU auf AKKs Europakurs?

Am Wochenende hat sich die neue CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer außenpolitisch in Stellung gebracht - und dem französischen Präsidenten in einigen Punkten widersprochen. So lehnt sie das von Macron geforderte einheitliche Sozialsystem ab. Hildegard Bentele, Spitzenkandidatin der Berliner CDU für die Europawahl, unterstützt sie darin. Das Sozialste sei eine gut laufende Wirtschaft und Arbeitsplätze zu schaffen, betont sie im Inforadio.