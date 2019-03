imago/VCG Bild: imago/VCG

Mo 11.03.2019 | 12:25 | Interviews

- 737-Abstürze: Experte geht von fehlerhafter Software aus

Erst der Absturz einer Boeing 737 Max 8 in Indonesien mit 189 Toten, nun einer mit der gleichen Maschine in Äthiopien, diesmal starben 157 Menschen. In China darf das neueste Modell der 737 vorerst nicht mehr starten. Heinrich Großbongardt war einst selbst bei Boeing tätig. Im Inforadio äußert er großes Verständnis für die Vorsicht der Chinesen und kann sich gut vorstellen, dass die Europäer nachziehen.

Auch andere Luftfahrtbehörden wie die europäische EASA würden sich das genau anschauen und gegebenenfalls auch die 737 Max 8 auf dem Boden lassen. "Da braucht man aber zunächst eine Menge Informationen", schränkt Großbongardt ein. Die Blackbox der in Äthiopien verunglückten 737 wurde inzwischen gefunden, "normalerweise können die Daten innerhalb von 48 Stunden ausgewertet werden", erklärt der Experte. Da aber die Maschine der Ethiopian Airlines mit so hoher Geschwindigkeit in den Boden geschlagen ist, sei der Datenträger höchstwahrscheinlich beschädigt, was die Datenauswertung erschwere.

Auf den Punkt imago/Xinhua Mo 11.03.2019 | 10:10 | Auf den Punkt - Sicherheitsprobleme bei der Boeing 737 Max 8? Im Oktober in Indonesien, jetzt der Absturz in Äthiopien: Hat die Passagiermaschine Boeing 737 Max 8 Sicherheitsprobleme? Was genau für ein Flugzeug die Boing ist und was man bisher über die Abstürze weiß, bringt Martin Spiller aus der Inforadio-Redaktion auf den Punkt.



Software offenbar Auslöser der Abstürze

Die Hauptquelle sowohl des Unglücks in Indonesien als wohl auch jenes in Äthiopien liegt für den Luftfahrtexperten in einer neu installierten Software, die ein plötzliches Absinken und Langsamwerden der neuen Boeing 737 Max 8 verhindern soll. Zumindest beim Unglück in Indonesien habe diese Software dem Piloten kräftig ins Handwerk gepfuscht: "Beide Flugzeuge haben kurz nach dem Start Höhe verloren, und das in einer Phase, in der sie den Steigflug hätten fortsetzen sollen", so Großbongardt.



Eigentlich sei es relativ einfach, diese Software zu deaktivieren, sobald sie die Nase des Flugzeugs herunterdrücke: "Die Piloten sind da eigentlich sensibilisiert und wurden nachgeschult", so Großbongardt Sehr wahrscheinlich habe in beiden 737-Max 8-Fällen noch etwa s anderes zu den Abstürzen beigetragen, schätzt er.



Hintergrund: Die Boeing 737 Max 8