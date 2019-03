- Deutscher Journalist muss die Türkei verlassen

Kritisch, aber immer fair habe Thomas Seibert über die Türkei berichtet, sagt der Berliner Tagesspiegel. Nach 22 Jahren ist dem Korrespondenten - und zwei weiteren deutschen Journalisten - die Akkreditierung für das Land entzogen worden. Sie mussten am Sonntag das Land verlassen. Wir sprechen mit dem Korrespondenten am Tag nach seiner Rückkehr.



Offiziell gab es keine Erklärung für ihn oder die ebenfalls ausgewiesenen Kollegen vom ZDF und NDR - lediglich eine E-Mail mit dem Satz, dass ihr Antrag auf Akkreditierung abgelehnt wurde. Seine Berichte habe er in der Vergangenheit nicht vorsichtiger als sonst formuliert, doch kritische Berichterstattung, so Seibert, könne von der türkischen Regierung unter anderem in die Nähe des Terrorismus gerückt werden. Besonders türkische Journalistinnen und Journalisten würden unter dieser Situation derzeit leiden. Mehr als 130 Journalisten sind in der Türkei im Gefängnis, die wirtschaftliche Lage sei "katastrophal" aufgrund der Schließung von Zeitungen und Fernsehsendern. "Diese Lage wird sich auch in absehbarer Zeit nicht bessern", so Seibert.



Klare Botschaften der deutschen Regierung Richtung Ankara

Die Türkei hätte sich zu einem radikalen Blickwechsel entschlossen, sagte der Journalist. Die offizielle Lesart ginge von dem Grundsatz aus, dass der Westen die Türkei am Aufstieg zu einer Großmacht hindern will. Auch wenn diese Sichtweise skeptisch mache - ernst nehmen müsse man sie, so Seibert. Damit würden viele Dinge auch klar, wenn auch nicht akzeptabel.



Er wünscht sich, dass die Botschaften der deutschen Regierung Richtung Ankara nun klarer würden, dass Konflikte offener disktuiert würden als bisher. Dadurch seien auch Turbulenzen im deutsch-türkischen Verhältnis zu erwarten.