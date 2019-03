- Grafe: "Das deutsche Waffenrecht ist kriminell lasch"

Vor zehn Jahren tötete der 17-jährige Sportschütze Tim K. in Winnenden 15 Menschen bevor er sich selbst das Leben nahm. Roman Grafe ist Autor und hat am selben Tag die Initiative "Keine Mordwaffen als Sportwaffen" gegründet, die Tötungen durch Sportwaffen dokumentiert. Wir sprechen mit ihm darüber, was sich im deutschen Waffenrecht nach dem Amoklauf in Winnenden getan hat.

Die Recherche der Initiative "Keine Mordwaffen als Sportwaffen", die von Grafe gegründet wurde, hat ergeben, dass seit dem Amoklauf von Winnenden mindestens 80 Menschen in Deutschland durch Sportschützen getötet wurden. Weiterhin dürften in Deutschland 350.000 Sportschützen weiterhin mit scharfen Waffen als Sportgerät trainieren. Diese Waffen würden auch bei der Polizei oder im Militär eingesetzt - so führten beispielsweise die US-Streitkräfte in Afghanistan und im Irak Kleinkaliberwaffen mit sich. "Das deutsche Waffenrecht ist kriminell lasch und wir haben seit 1990 mehr als 250 Sportwaffenopfer zu beklagen. Das geht so lange weiter, wie die Mehrheit der Bürger und Wähler das zulässt", sagte Grafe.



Kontrollen lassen sich umgehen

Eine Klage im Jahr 2013 zusammen mit Hinterbliebenen von Winnenden vor dem Verfassungsgericht ist gescheitert. Aus seiner Sicht lag dies auch an einem der Richter - Peter Müller. Dieser hatte das Waffenrecht in Deutschland entscheidend über viele Jahre mitgeprägt und hätte in einem Urteil seine eigene Arbeit widerlegen müssen. Zudem, so Grafe, sei Müller Schirmherr des Deutschen Schützentages gewesen. Grafe legte nahe, dass der Richter dadurch befangen sei.



Im Sommer 2009 gab es zwei Neuregelungen im Waffenrecht, doch Grafe bezeichnet sie als "Pseudoverschärfung". So könnten Sportschützen anlasslos und unangekündigt kontrolliert werden und es gäbe ein Großkalibertrainingsverbot für Jugendliche. Er fordere hingegen ein Verbot für sämtliche tödliche Waffen in Privathand, wie es auch in Großbritannien, Japan und zum Teil in Australien gelte. Sportschützen mit Tötungsabsichten fänden einen Weg, die Kontrollen zu umgehen, so der Journalist.



Buchtipp:

Roman Grafe

"Spaß und Tod. Vom Sportwaffen-Wahn – Opfer, Täter, Lobbyisten"

Mitteldeutscher Verlag

März 2019



Hintergrund:

Die Initiative "Keine Mordwaffen als Sportwaffen" hat eine Liste mit Opfern von Sportwaffen zusammengetragen, die Sie hier einsehen können. Die Recherche der Initiative hat ergeben, dass seit dem Amoklauf von Winnenden mindestens 80 Menschen Deutschland durch Sportschützen getötet wurden.

Die Webseite der Initiative finden Sie hier.