Der deutsche Botschafter in Venezuela, Daniel Kriener, kommt nach seiner Quasi-Ausweisung nach Deutschland zurück. Außenminister Heiko Maas schließt weitere Sanktionen gegen Venezuela nicht aus. Wie geht es nun weiter? Das haben wir Jürgen Hardt (CDU) gefragt. Er ist außenpolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und Vorsitzender der Arbeitsgruppe Auswärtiges.

"Wir akzeptieren natürlich nicht die Entscheidung des Diktators Maduro, weil für uns Juan Guaidó der rechtmäßige Präsident Venezuelas ist. Wir müssen aber natürlich akzeptieren, dass Maduro nach wie vor über die Machtmittel verfügt", sagte Hardt. Maduro kontrolliere weite Teile der militärischen Führung. Der deutsche Botschafter können zurückkehren, wenn es Guaidó gelänge, seine Macht als Präsident auszuüben - das würde sich in den nächsten Tagen zeigen, so der außenpolitische Sprecher Hardt.



Zustimmung zu weiteren Druckmitteln

Maduro sei nicht länger ein politischer Ansprechpartner für die Bundesrepublik. Er habe das einst reiche Land an den Rand des Zusammenbruchs geführt. Der laqndesweite Stromausfall am Freitag sei ein weiteres Indiz für das allgemeine Missmanagement unter Maduro, so Hardt: "Unter Maduro gibt es für dieses Land keine Zukunft." Er erachtet den Vorschlag von Bundesaußenminister Heiko Mass als sinnvoll, durch weitere Sanktionen Druck gegen Maduro und das Militär aufzubauen. So ließen sich zum Beispiel Konten einfrieren oder der Exporthandel sperren, damit keine weiteren Devisen flössen. Dies sei für Hardt nicht nur ein "Druckmittel, sondern auch moralisch geboten."