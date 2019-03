ZB Bild: ZB

Fr 08.03.2019 | 12:05 | Interviews

- Weniger Kriminalität in Brandenburg

In Brandenburg werden im Schnitt immer weniger Straftaten verübt - das zeigt die neue Kriminalitätsstatistik, die Innenminister Schröter am Freitag in Potsdam vorgestellt hat. Insgesamt wurden demnach letztes Jahr 173.000 Straftaten registriert - das ist der niedrigste Stand seit der deutschen Einheit. Wir sprechen darüber mit Inforadio-Landespolitik-Reporter Dominik Lenz.