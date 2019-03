dpa Bild: dpa

Do 07.03.2019 | 09:10 | Interviews

- Politikbeobachter: "Richtig, dass AKK in die Offensive geht"

Nach ihrem scharf kritisierten Karnevals-Auftritt am Politischen Aschermittwoch meldete sich CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer kurz danach - am Mittwochabend - in Demmin in Mecklenburg-Vorpommern zu Wort. Sie ging in die Offensive und sagte, man müsse sich die ganze Veranstaltung anschauen, bevor man sich künstlich über etwas aufrege. Auch der Politik- und Zukunftsforscher Daniel Dettling sagt, Kramp-Karrenbauers Aussage sei aus dem Kontext herausgerissen worden.