- Warum der deutsche Botschafter gehen soll

Unerwünscht in Venezuela: Die Regierung von Präsident Maduro hat den deutschen Botschafter in Caracas, Daniel Kriener, aufgefordert, innerhalb von 48 Stunden das Land zu verlassen. Bundesaußenminister Maas (SPD) reagierte mit Unverständnis, rief Kriener aber zu "Konsultationen" nach Hause zurück. Warum gerade der deutsche Botschafter gehen soll, andere Diplomaten aber nicht, erklärt Südamerika-Korrespondentin Anne-Katrin Mellmann.

Kriener hatte am Montag gemeinsam mit anderen Diplomaten aus Europa, Lateinamerika und den USA den selbst ernannten Interimspräsidenten Juan Guaidó am Hauptstadtflughafen Maiquetía erwartet. Damit wollten sie offenbar verhindern, dass der Oppositionsführer bei seiner Rückkehr ins Land festgenommen wird. Guaidó bedankte sich später für die Unterstützung der Diplomaten. Der 35-Jährige hatte trotz eines laufenden Ermittlungsverfahrens und einer Ausreisesperre das Land verlassen.

Bundesaußenminister Heiko Maas erklärte am Mittwochabend, er habe entschieden, den Botschafter zu Konsultationen zurück nach Hause zu rufen. "Wir haben die Entscheidung, Botschafter Kriener zur 'persona non grata' zu erklären, zur Kenntnis genommen", sagte der SPD-Politiker.

Die Entscheidung sei unverständlich, verschärfe die Lage und trage nicht zur Entspannung bei. "Unsere, die europäische Unterstützung für Juan Guaidó ist ungebrochen. Botschafter Kriener leistet in Caracas, auch gerade in den letzten Tagen, hervorragende Arbeit." Obwohl auch andere Diplomaten an der Aktion beteiligt waren, sei nach derzeitigem Stand nur der deutsche Botschafter von der Ausweisung betroffen.

(Quelle: dpa)