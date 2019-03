- Bluhm: "Geringer Frauenanteil widerspricht Berliner Verfassung"

Brandenburg hat's vorgemacht, jetzt soll Berlin nachziehen: An diesem Donnerstag - einen Tag vor dem Weltfrauentag - befasst sich das Abgeordnetenhaus mit einem Entwurf der Linken für ein Parité-Gesetz. Die Linken-Fraktionschefin im Abgeordnetenhaus, Carola Bluhm, sagte im Inforadio, Berlin sei eine Stadt der Frauen: "Im Parlament hingegen merkt man das nicht."

Ihr sei bewusst, dass ein Parité-Gesetz ein Eingriff in das Privileg der Parteien ist, so die Linken-Politikerin. "Wir haben uns das gut überlegt", sagte Bluhm. Es gebe für das Gesetz auch eine rechtliche Grundlage, unter anderem durch Artikel 10 in der Berliner Verfassung.

Als Paritätsgesetz oder Parité-Gesetz wird ein Gesetz bezeichnet, das nur Parteien mit quotierten Listen an Wahlen teilnehmen lässt. Alle Parteien würden so verpflichtet, auf ihren Wahllisten quasi per "Reißverschluss-Prinzip" abwechselnd Frauen und Männer aufzustellen.



In Europa gibt es lediglich in Belgien, Frankreich, Portugal, Spanien und Slowenien gesetzlich festgelegte Geschlechterquoten für Wahllisten. In Frankreich besteht das Parite´-Gesetz seit dem Jahr 2000. Um den Weg dafür zu ebnen, musste die französische Verfassung geändert werden.



Als erstes Bundesland hat Brandenburg am 31. Januar 2019 nach einer kontrovers geführten Diskussion mit den Stimmen der rot-roten Regierungskoalition und den Grünen das erste Paritätsgesetz angenommen. Das Gesetz soll nach der nächsten Parlamentswahl in Brandenburg im Jahr 2020 in Kraft treten. Die Entscheidung darüber, ob ein Mann oder eine Frau den ersten Listenplatz belegt, soll dabei den Parteien überlassen werden.