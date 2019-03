imago/Steinach Bild: imago/Steinach

Do 07.03.2019 | 09:25 | Interviews

- Juristin: "Eine Frauenquote ist wichtig und überfällig"

Brandenburg hat Januar als erstes Bundesland überhaupt in Deutschland ein sogenanntes Parité-Gesetz beschlossen. Es verpflichtet alle Parteien dazu, auf den Listen für die Landtagswahl künftig gleich viele Frauen und Männer als Kandidaten aufzustellen. Berlin will nun nachziehen - zu Recht, sagt Prof. Frauke Brosius-Gersdorf, Juristin an der Leibniz-Universität in Hannover.