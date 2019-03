rbb/Mara Nolte Bild: rbb/Mara Nolte

Mi 06.03.2019 | 15:25 | Interviews

- Berliner Katastrophenschutz hat schwere Mängel

In jüngster Zeit gab es außergewöhnlich viele Stromausfälle in Berlin: am Dienstagabend am Alexanderplatz, wenige Tage davor in Gesundbrunnen - beide Male waren für einige Stunden jeweils etwa 1000 Haushalte betroffen. In Köpenick blieb vor zwei Wochen sogar mehr als 30 Stunden der Strom weg, in 34.000 Haushalten. Recherchen des ARD-Magazins "Kontraste" haben nach Köpenick schwerwiegende Mängel im Berliner Katastrophenschutz offenbart. rbb-Journalist Norbert Siegmund fasst die Erkenntnisse zusammen.



Die Kontraste-Recherchen haben ergeben, dass es mindestens 37 Wachen der Freiwilligen Feuerwehr an einer eigenen stationären Notstromversorgung fehlt. Mit mehr als 1.450 Einsatzkräften stellt sie eine tragende Säule des Katastrophenschutzes dar. Der leitende Branddirektor der Berliner Feuerwehr, Frieder Kircher, sagte gegenüber Kontraste, ohne Notstromaggregate werde "auch unser Hilfeleistungssystem nach einer ganz bestimmten Zeit zusammenbrechen". Bei einem großflächigen Blackout rechne er bereits in den ersten 24 Stunden mit Todesopfern. Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) sieht zwar "keine akute Gefährdung", will dem Hinweis aber nachgehen.

"Keine ausreichende Kommunikationsmöglichkeit"