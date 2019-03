imago/ Jürgen Ritter Bild: imago/ Jürgen Ritter

- Wird der Tourismus zum Problem für Berlin?

Berlin ist als Reiseziel beliebt: Im vergangenen Jahr haben rund 13,5 Millionen Gäste die Stadt besucht - vier Prozent mehr als 2017. Aber gerade in zentralen Trend-Bezirken gibt es immer wieder Konflikte zwischen Touristen und Einwohnern. Ist zu viel Tourismus - ein Over-Tourism - ein Problem für Berlin? Christoph Sommer, Stadtforscher von der Humboldt-Universität zu Berlin, sieht das Problem an einzelnen Orten in Berlin.