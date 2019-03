- Computerspielsucht: 465.000 jugendliche "Risiko-Gamer"

Etwa 465.000 Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren zählen zu den sogenannten Risiko-Gamern. Die Folgen können gravierend sein, wie die DAK in einer Studie zusammen mit dem Deutschen Zentrum für Suchtfragen untersucht hat. Andreas Storm, dem Vorstandschef der DAK, warnt vor dem Anreiz des "Glückspiels".



"Das Gaming-Verhalten wird dann riskant, wenn ein immer größerer Teil der täglichen Zeit für das Computerspielen verwendet wird", sagte Storm. Süchtig seien rund drei Prozent der Jugendlichen zwischen 12 bis 17 Jahren.



Anfällig für das Suchtverhalten sind allerdings gut 15 Prozent der Jungen und Mädchen, also 465.000 Kinder und Jugendliche. Jungen sind anfälliger, etwa 90 Prozent von ihnen spielten regelmäßig Computerspiele im Vergleich zu 50 Prozent Mädchen. Bei jenen "Risiko-Gamern" seien die Ausfalltage in der Schule bis zu dreimal so hoch wie bei anderen Jugendlichen, so Storm weiter. Die Jugendlichen werden unaufmerksamer, das Aggressionsverhalten und psychische Probleme können zunehmen. Ebenso kann es zu einem Kontrollverlust in Bezug auf das Spielen kommen.



Computerspiele mit Suchtcharakter

Immer mehr Computerspiele entwickelten sich laut Storm zu einer Art Glücksspiel. Beispielsweise würden die Aufgaben und Schwierigkeiten des Spiels individuell auf den Spieler angepasst - so würde das vermeintlich "leichte" Spiel immer weiter gespielt. Zudem würden Spielfiguren zu Freunden stilisiert, die regelmäßig "besucht" werden wollen. Storm nannte auch sogenannte Lootboxen, eine Art virtuelle Schatzkiste, die dem Spieler präsentiert wird. Die darin enthaltenen Gegenstände würden dem Spieler helfen, aber sind nur gegen weiteres Spielen oder gar Geld erhältlich. Storm forderte, dass die Politik diese verbiete, in den Niederlanden und Belgien sei dies bereits geschehen. Ebenso forderte er auf zu einem Dialog zwischen Spieleindustrie und Politik, "mit dem Ziel, dass wir Elemente aus den Spielen verbannen müssen, die diese Suchtspirale auslösen."

Einen Überblick der DAK über das Thema Onlinespielesucht finden Sie hier. Die Studie der DAK finden Sie unter diesem Link.