- 850 Berliner Kleingärten sollen bis 2030 weichen

In Berlin müssen nicht nur Wohnungen gebaut werden, sondern auch Kitas, Schulen, Krankenhäuser oder Turnhallen. Die Frage ist nur wo? In einem Entwurf des Berliner "Kleingartenentwicklungsplans 2030" steht: 15 Kolonien sollen komplett, drei teilweise weichen. Betroffen wären davon etwa 850 Parzellen. Aber wie viele Kleingärten gibt es überhaupt in der Stadt? Inforadio-Redakteur Henning Wächter bringt es auf den Punkt.