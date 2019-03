- Der Mythos "Ostfrau" - damals und heute

Die Frauen in der DDR galten als gleichberechtigt. Wie emanzipiert waren sie wirklich? Und wie wirkt sich das heute aus? Eine aktuelle Studie zeigt: Unter den ostdeutschen Führungskräften befinden sich überproportional viele Frauen. Wir sprachen darüber mit Dr. Anna Kaminsky, Autorin und Geschäftsführerin der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur.

Kaminsky wurde in den 60er Jahren in der DDR geboren. Lange Zeit hat sie nie in Frage gestellt, ob sie als Frau in der DDR gleichberechtigt gewesen wäre. Erst später habe sie daran gezweifelt.

In der DDR galt das Ideal, dass Frauen voll berufstätig sein sollten. Daneben hatten sie den Haushalt zu führen und das Familienleben zu organisieren. Viele sprachen daher auch von der "zweiten Schicht", die nach dem Feierabend zu Hause begann und erlebten diese Arbeit als regelrechte Überlastung.



"Bewährt und brauchbar"

Den Erfolg vieler ostdeutscher Frauen in Politik und Wirtschaft nach 1990 verortet Kaminsky aber auch in diesem Erleben. Nach den Verunsicherungen der Wendezeit besannen sich die Frauen darauf, dass sie belastbar und genauso leistungsfähig wie Männer seien. Anschlussfähig an westdeutsche Emanzipationsdiskurse war dies meist nicht - viel eher herrschten in beiden Teilen Deutschlands lange Zerrbilder der jeweiligen Frauenbewegung vor. Auch Kaminsky habe sich erst im Austausch mit westdeutschen Freundinnen nach 1990 ein realistisches Bild der westdeutschen Frauenbewegung machen können.



Nach der Wende hätte es einen gesamtpolitischen Willen gegeben, verstärkt Frauen einzubinden, so Kaminsky. Ostdeutsche Frauen wurden dabei wahrgenommen als jene, die sich durchbeißen konnten und belastbar waren - "bewährt und brauchbar."

Buchtipp:

Anna Kaminsky

"Frauen in der DDR"

Ch. Links Verlag

Die Studie des RBB, MDR und der Universität Leipzig können Sie hier abrufen.