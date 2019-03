- Beamtenbund Berlin: Besoldung ist zu gering

820 Millionen Euro mehr für Berlins Angestellte im Öffentlichen Dienst – der Tarifabschluss klingt nach einem großen Erfolg für die Gewerkschaften. Mit am Tisch saß der Deutsche Beamtenbund, da der Abschluss üblicherweise auch auf die Beamten übertragen wird. Doch der soll nun für die Beamten noch nachverhandelt werden - denn die Besoldung sei zu niedrig sagte Frank Becker, Landesvorsitzender des Beamtenbundes Berlin.

Der Vorsitzende des Beamtenbundes, Ulrich Silberbach, habe nicht schlecht verhandelt, sagte Becker. Silberbach hätte einen tragfähigen Kompromiss erarbeitet. Für Berlin forderte Becker, dass die Angleichung der Beamtengehälter rückwirkend zum 1. Januar vorgenommen wird und nicht erst im April in Kraft tritt.

Bis 2021 sei nun geplant, eine Angleichung an das Durchschnittsniveau des Bundesbesoldungsgesetzes zu erwirken. Der Beamtenbund wolle hingegen, so Becker, dass das Besoldungsniveau des Bundes erreicht werde, denn viele Kolleginnen und Kollegen in Berlin wechselten vom Land Berlin in die Bundesbehörden in Berlin.



Besoldungsregeln werden vom Bundesverfassungsgericht geprüft

Der Landesvorsitzende Becker beziffert die Unterschiede in der Besoldung mit sechs bis acht Prozent im Vergleich zu süd- und westdeutschen Bundesländern. Der Senat stellte Unterschiede in Höhe von vier Prozent fest. "Wir vermuten, dass es bis 2021 nicht erreichbar sein wird, eine entsprechende Angleichung hinzubekommen", sagte Becker. Besonders herausfordernd: Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz wollen auf das Tarifergebnis noch einmal zwei Prozent zusätzliche Erhöhung aufschlagen.



Dem Bundesverfassungsgericht lägen die Besoldungsregeln aus Berlin und Brandenburg derzeit zur Prüfung vor. Der Beamtenbund wolle damit Klarheit schaffen, dass die Besoldung zu gering sei, so Becker. Wann die Entscheidung falle, sei momentan noch unklar.