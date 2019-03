- Engelen-Kefer: Wertschätzung für Beschäftigte im öffentlichen Dienst

Nach einer dreitägigen Verhandlungsrunde für den öffentlichen Dienst der Länder haben sich die Verhandlungsführer beider Seiten geeinigt. Die etwa 800.000 Beschäftigten sollen stufenweise um acht Prozent höhere Gehälter bekommen - mindestens aber 240 Euro. Ursula Engelen-Kefer, ehemalige stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, wertet dies als positives Signal.

Es gehe um wichtige Tätigkeitsbereiche, damit die Gesellschaft funktioniere, sagte Engelen-Kefer. Kitas, Pflegepersonal, Rettungssanitäter, Feuerwehren und öffentliche Behörden würden von den Erhöhungen profitieren. Auch sei der Tarifabschluss ein Zeichen der Aufwertrung von Sozialberufen. Es könne nicht sein, so die Professorin an der Hochschule der Bundesagentur für Arbeit, dass "Menschen, die für die Funktion unserer Wirtschaft und Gesellschaft im öffentlichen Dienst arbeiten, weiterhin am unteren Ende sitzen ". Sie kritisierte zudem die unterschiedlichen Beamtengehälter in Bund, Ländern und Kommunen: "Das kann so nicht bleiben."



Finanzieren ließe sich dies mit den Steuerüberschüsse, die es seit Jahren gäbe und über die auch Berlin verfüge. Ebenso wolle sie nicht an der Beschäftigungssicherheit der Beamten rütteln: "Die Menschen leisten unverzichtbare Dienste", so Engelen-Kefer.