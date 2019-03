- Nouripour: Bundesregierung soll Rüstungsexport-Richtlinien einhalten

Die EU-Staaten verdienen Milliarden mit Waffenexporten - aber in bestimmten Fällen sind Exporte ausgeschlossen. Frankreich und Großbritannien wollen diese Regeln nun lockern und machen Druck auf Deutschland. Omid Nouripour, außenpolitischer Sprecher der B'90/Die Grünen-Bundestagsfraktion, fordert mehr Konsequenz von der Bundesregierung.

Zwei Wochen Bedenkzeit - dies hat sich die Bundesregierung für die Frage gegeben: Wird Deutschland Saudi-Arabien wieder Waffen liefern oder nicht? Es gilt ein Ausfuhrverbot, doch die CDU argumentiert damit, dass dies der deutschen Rüstungsindustrie schade.

"Ehrlich gesagt, macht mich das nur noch wahnsinnig", sagte Omid Nouripour. Der Koalitionsvertrag spreche eine klare Sprache, es dürften keine Waffen nach Saudi-Arabien geliefert werden. Denn indirekt, so Nouripour, beteilige sich Deutschland damit auch am Krieg im Jemen.



Der Grünen-Politiker widersprach den Sorgen um die deutsche Rüstungsindustrie - es gäbe noch "andere Möglichkeiten, Arbeitsplätze zu schaffen, als Waffen zu produzieren." Er wünsche sich zudem lautere Stimmen aus den Gewerkschaften. Dem Druck aus der EU stellte er gegenüber, dass es weiterhin an einer gemeinsamen europäischen Außenpolitik und Zielen in Fragen des Rüstungsexports mangele.