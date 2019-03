- Fall Rebecca: Kriminologe geht von Verbrechen aus

Im Fall der vermissten Rebecca aus Berlin-Neukölln untersuchen Kriminaltechniker am Freitag das Haus der Schwester im Stadtteil Britz. Bereits am Donnerstag hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen und befragt. Christian Pfeifer, Kriminologe aus Niedersachsen, rechnet anhand seiner Erfahrungswerte mit einem Verbrechen, wie er im Interview erklärt. Die Polizei habe sich bei den Ermittlungen bisher richtig verhalten.



Die seit zehn Tagen verschwundene Rebecca ist möglicherweise Opfer eines Verbrechens geworden. Kriminaltechniker untersuchten am Freitag das Haus der Schwester im Stadtteil Britz, wie eine Polizeisprecherin sagte. Dort hatte sich die 15-Jährige vor ihrem Verschwinden am 18. Februar aufgehalten.

Verdächtiger aus dem familiären Umfeld



Die Mordkommission übernahm einige Tage später die Ermittlungen. Es besteht der Verdacht, dass Rebecca Opfer eines Verbrechens wurde. Am Donnerstag war ein Verdächtiger festgenommen worden. Der Mann aus dem familiären Umfeld der Vermissten wird zurzeit vernommen.



Im Rahmen der Ermittlungen habe sich der Verdacht einer Straftat erhärtet, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Vernehmung des Verdächtigen sowie die Ermittlungen zur Tat dauerten an, hieß es. Unklar ist, ob die Schülerin aus Berlin-Neukölln noch lebt oder ob inzwischen ihre Leiche gefunden wurde.



Über 100 Hinweise aus der Bevölkerung

Die 15-Jährige war am Montag, den 18. Februar verschwunden. Die Nacht vor ihrem Verschwinden hatte sie bei einer älteren Schwester in Alt-Buckow verbracht. Am Montagmorgen hätte sie um 9.50 Uhr in ihrer Schule zum Unterricht sein sollen, erschien dort jedoch nicht. Die Wohnung der Schwester hatte das Mädchen gegen 7.15 Uhr verlassen.

Am Mittwoch suchte die Polizei mit einem Hubschrauber nach der 15-Jährigen. Auf der Suche nach Rebecca wurden auch Spürhunde eingesetzt und Handydaten der Verschwundenen ausgewertet. Am Mittwochnachmittag soll die Polizei in Neukölln im Südosten Berlins laut dpa ein Kleidungsstück des Mädchens gefunden haben, wollte sich dazu aber nicht äußern.



Familienangehörige suchten mit Flugblättern und in den sozialen Netzwerken unter dem Hashtag #findbecci nach dem Mädchen. Bis zum Donnerstag gingen bei der Polizei mehr als 100 Hinweise zum Verschwinden des Mädchens ein.