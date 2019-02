- Keine Abschlusserklärung beim Treffen von Kim und Trump

Kim will, dass die Sanktionen aufgehoben werden. Diese waren in den vergangenen Jahren als Reaktion auf die Atomwaffen- und Raketentests immer weiter verschärft worden. Die Strafmaßnahmen machen seinem Land schwer zu schaffen. Kurz vor dem Gipfel in Hanoi teilten die Vereinten Nationen mit, angesichts drohender Lebensmittelknappheit habe Nordkorea um humanitäre Hilfe gebeten. Für das laufende Jahr fehlten voraussichtlich 1,4 Millionen Tonnen Lebensmittel. Kim will konkrete Zusagen der USA - und droht andernfalls mit einer Abkehr vom Annäherungskurs.- Kim fordert außerdem Sicherheitsgarantien. Trumps Sonderbeauftragter für Nordkorea, Stephen Biegun, gab in diese Richtung bereits Signale. "Präsident Trump ist bereit dazu, diesen Krieg zu beenden. Er ist vorbei", sagte Biegun Ende Januar. "Wir werden nicht in Nordkorea einmarschieren. Wir streben nicht an, das nordkoreanische Regime zu stürzen." Die weitreichendste Sicherheitsgarantie wäre ein Friedensvertrag, der den Korea-Krieg formell beenden würde. Seit Ende der Kampfhandlungen 1953 gilt nur ein Waffenstillstand.