- Ex-Anwalt Cohen belastet Trump schwer

Michael Cohen, über zehn Jahre persönlicher Anwalt und Vertrauter von US-Präsident Donald Trump, hat seinen ehemaligen Chef vor dem US-Kongress schwer belastet. Bei der über Stunden andauernden Anhörung wurden auch die Partei-Grenzen deutlich: Während die Demokraten Sachfragen stellten, waren Trumps Republikaner nur darauf aus, Cohens Glaubwürdigkeit in Frage zu stellen, berichtet US-Korrespondent Jan Bösche.



Er beschuldigte den Präsidenten auch, davon gewusst zu haben, dass gehackte E-Mails seiner damaligen Rivalin Clinton veröffentlicht werden - die Affäre hatte Clinton im Wahlkampf 2016 schwer geschadet. Außerdem will Cohen im Auftrag von Trump Schweigegeld an zwei Frauen gezahlt haben. Beide behaupten, vor der Wahl 2016 eine sexuelle Affäre mit Trump gehabt zu haben.

In einer sachlichen Aussage zeichnet der ehemalige Anwalt Trumps ein beunruhigendes Bild seines Ex-Chefs, laut dem der US-Präsident die amerikanische Öffentlichkeit bei kleinen und großen Angelegenheiten belogen habe. Als es darum ging, ob er direkte Beweise hatte, die eine Verschwörung von Trump oder seinem Wahlkampfteam mit dem Kreml belegen, brach er jedoch ab. Was von der Aussage mitzunehmen ist:

WELCHE NEUEN DETAILS HABEN WIR GELERNT?

Cohen hat viele neue Einblicke in Trumps Verwicklung in Schweigegeldzahlungen, seine Steuern, sein Geschäft und die Wahlkampagne 2016 gegeben. Am wichtigsten ist möglicherweise die Enthüllung, dass Staatsanwälte in New York Gespräche zwischen Trump oder seinen Beratern mit Cohen untersuchen, nachdem das FBI Cohens Hotelzimmer und Büro im April 2018 durchsucht hatten.

Zwei Monate später hatte Cohen nach eigener Aussage Kontakt mit Trump oder einem seiner Vertreter. Details wollte Cohen nicht mitteilen, weil das Büro des Staatsanwalts im südlichen Bezirk New Yorks den Fall untersuche.

Ob das für Trump persönlich gefährlich werden könne, ist schwer zu sagen. Im vergangenen Jahr implizierte Cohen, dass Trump gegen das Gesetz verstoßen habe, indem er ihm bedeutet habe, die Gesetze zur Kampagnenfinanzierung zu brechen. Das Justizministerium meint jedoch, ein amtierender Präsident könne nicht angeklagt werden.

TRUMP HAT IN CODES GESPROCHEN

Zumindest wenn es darum ging, einen Geschäftsdeal mit Russland zu verbergen. Cohen sagte aus, Trump habe "auf seine Art" mitgeteilt, er wolle, dass sein ehemaliger Anwalt den Kongress über einen Trump-Tower-Deal belüge, der während der Präsidentschaftskampagne 2016 ausgehandelt wurde. Der Präsident sei jedoch vorsichtig genug gewesen, ihm das nicht direkt zu sagen.

Der damalige Kandidat der Republikaner habe Cohen in die Augen geschaut und gesagt: "Es gibt kein Geschäft in Russland". Cohen selbst habe dann gelogen, um bei Trumps öffentlicher Geschichte zu bleiben. "Er stellt dir keine Fragen, er gibt dir keine Befehle", sagte Cohen. "Er spricht in einem Code. Und ich verstehe den Code, weil ich mich seit einem Jahrzehnt in seinem Umfeld bewege."

KEINE DIREKTEN BEWEISE FÜR GEHEIME ABSPRACHEN

Cohen hat ausgesagt, er habe keine direkten Beweise für Absprachen zwischen der Trump-Kampagne und Russland während des Wahlkampfs. Er habe aber einen Verdacht. Trump habe schon vorab gewusst, dass die Enthüllungsplattform Wikileaks gehackte E-Mails in ihrem Besitz hatte, die seiner Rivalin Hillary Clinton im Wahlkampf schaden würden, sagte Cohen.

Er sprach von einem Anruf in Trumps Büro, als dessen Vertrauter Roger Stone dem späteren Wahlsieger von dem Vorhaben von Wikileaks berichtet habe. Das widerspricht der Aussage Trumps, über die Angelegenheit nicht informiert gewesen zu sein.

Wie Cohen das beweisen kann, und ob das für Trump problematisch sein kann, ist unklar. Stone, der ein Redeverbot hat, schrieb Reportern am Mittwoch: "Cohens Aussage ist nicht wahr."

TRUMP WAR IN SCHWEIGEGELDZAHLUNGEN INVOLVIERT

Und, laut Cohen, auch in die Vertuschung danach. Trump habe ihm persönlich bedeutet, eine Schweigegeldzahlung von 130.000 US-Dollar (114.000 Euro) an Pornostar Stormy Daniels während der Kampagne 2016 zu arrangieren. Cohen beschrieb am Mittwoch mehrere Treffen mit Trump und dem Finanzchef des Konzerns Trump Organization, Allen Weisselberg, um Daniels zu bezahlen.

Weisselberg habe entschieden, die Rückzahlung an Cohen solle über zwölf Monate erfolgen, um zu "verstecken, was für eine Zahlung das war". Auf die Frage, ob Trump die Details gekannt habe, sagte Cohen: "Oh, er wusste über alles Bescheid, ja." Trump habe mindestens einen der Rückerstattungschecks unterschrieben. Weisselberg und Donald Trump Jr. hätten mindestens je einen weiteren unterschrieben.

Nachdem die Zahlung an Daniels bekannt wurde, habe Trump ihn im Februar 2018 angerufen und gebeten zu lügen, sagte Cohen. Trump habe ihn auch dazu gebracht, First Lady Melania Trump zu belügen.

EIN BEISPIEL DAFÜR, "WAS NICHT ZU TUN IST"

Das ist Cohen nach eigener Aussage zum jetzigen Zeitpunkt, insbesondere für seine Kinder. Er wiederholte immer wieder, er bereue seine begangenen Verbrechen. Einmal schluckte er. Er hatte einst ein "wundervolles Leben", jetzt habe er "alles verloren".

Er bereue auch, an der "täglichen Zerstörung des Anstands" seinen Anteil gehabt zu haben, indem er Trump verteidigte. "Ich bin verantwortlich für eure Dummheit, weil ich das gleiche, was ihr tut, zehn Jahre lang gemacht habe", sagte Cohen republikanischen Mitgliedern des Kongresses, die versuchten, seine Glaubwürdigkeit anzuzweifeln. Wer Trump "blind" unterstütze, dem drohten die "gleichen Konsequenzen, unter denen ich leide".

VERWICKLUNG DER KINDER TRUMPS

Trumps Kinder sind als Schlüsselfiguren bei dem geplanten Bau eines Trump Towers in Moskau in Erscheinung getreten, und als größte Verteidiger ihres Vaters. Cohen sagte, er habe Ivanka Trump und Trump Jr. etwa zehn Minuten lang informiert. Cohens Aussage könnte ein Problem für Trump Jr. werden, der dem Kongress 2017 gesagt hat, der Plan eines Trump Towers sei ihm nur "am Rande bewusst" gewesen.

Während der Aussage am Mittwoch, machte sich Trump Jr. über Cohen lustig. Er sei ein ehemaliger Angestellter, dem es nur darum gehe, sich selbst zu retten. Die Aussage klinge nach einem "Schlussmachbrief".

Er und sein Bruder Eric suggerierten, Cohen sei wütend, weil er einen Job im Weißen Haus nicht bekommen habe - eine Behauptung, die Cohen zurückweist. Eric Trump twitterte außerdem ein Video der Republikanischen Partei mit dem Titel "Viel Spaß im Gefängnis!".

