Mi 27.02.2019 | 08:05 | Interviews

- Bullmann: "Mays neue Taktik scheitert wahrscheinlich"

Ein neues Kapitel beim Brexit: Premierministerin May bietet jetzt eine Verschiebung des britischen EU-Austritts an. Udo Bullmann, SPD-Spitzenkandidat für die Europawahl und Vorsitzender der Sozialdemokraten im Europaparlament, sieht darin eine geänderte Taktik von May, um ihren Deal mit der EU durchzubringen. Er sagt: "Sie hat keineswegs eine neue Position eingenommen."

Die Premierministerin wolle mit ihrer Ankündigung Druck auf das Parlament ausüben, so Bullmann: "Sie läuft weiterhin mit dem Kopf gegen die Wand." May hatte angekündigt, dass das Parlament am 12. März noch mal über den mit der EU ausgehandelten Deal abstimmen soll, am 13. März über einen harten Brexit und am 14. März über eine Verschiebung des Brexits. Der SPD-Politiker ist sich sicher: "Alle, die opponieren gegen Theresa May, werden zersplittert sein. Die eine Hälfte will auf keinen Fall einen harten Brexit und die andere Hälfte will auf keinen Fall auf Dauer in der EU bleiben." Deswegen hoffe May darauf, die erste Abstimmung zu gewinnen, erklärte Bullmann. "Das ist die Taktik. Aber sie wird wahrscheinlich schiefgehen, weil die Hardliner in ihrer Partei, die Brexiteers, schon erklärt haben, dass die Taktik sie gar nicht interessiert. […] Also, wir laufen weiter auf offenes Chaos."

