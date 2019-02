- Studie: Millionen Wohnungen durch Aufstockung möglich

Aldi Nord Bild: Aldi Nord

Berlin braucht Wohnungen - und deshalb auch kreative Ideen, wo diese Wohnungen entstehen können, zum Beispiel auf Dächern von bestehenden Häusern oder über Discount-Supermärkten. Am Mittwoch stellt die TU Darmstadt dazu eine Studie des Pestel-Instituts vor. Dessen Geschäftsführer Matthias Günther spricht im Inforadio von rund 2,5 Millionen neuer Wohnungen, die so in Deutschland entstehen könnten.