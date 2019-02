- CDU kritisiert: "U-Bahn-Ausbau fehlt komplett"

Der Berliner Senat tagt an diesem Dienstag in Brüssel - denn die Abgeordneten wollen sich mit mehreren EU-Kommissaren austauschen. Bei dieser Auswärtssitzung soll aber auch das neue Nahverkehrskonzept für Berlin beschlossen werden. Der verkehrspolitische Sprecher der Oppositionspartei CDU im Abgeordnetenhaus, Oliver Friederici, ist nur teilweise mit den Plänen einverstanden.



Der größte Kritikpunkt des CDU-Politikers am neuen ÖPNV-Konzept: "Es fehlt komplett der Ausbau der U-Bahn", sagte Friederici im Inforadio. Als Beispiele nannte er die Erschließung des Märkischen Viertels, eine Verbindung zum BER und die Verlängerung der U-Bahn von der Warschauer Straße bis zum Ostkreuz. "Dann wäre das Berliner Nahverkehrsnetz deutlich besser aufgestellt als das, was wir jetzt haben", so Friederici.

Der CDU-Verkehrsexperte lobte dagegen, dass die rot-rot-grüne Landesregierung in mehr Fahrzeuge und mehr Personal investieren möchte. "Das betrifft alle Verkehrsbereiche: Der Bus, die Tram, die U-Bahn - dass hier mehr Fahrzeuge bestellt werden, das wird allen Berlinern und den Besuchern positiv auffallen", meinte Friederici. "Wermutstropfen ist allerdings: 2023 wird es erst richtig bei der U-Bahn losgehen. Schnell werden wir das beim Bus merken […], schon im nächsten Jahr, aber der Rest: Das wird noch etwas dauern." Das liege aber auch an den EU-Wettbewerbsregularien.

Von einem Berliner Bürgerticket, über das derzeit diskutiert wird, hält Friederici nach eigenen Angaben nichts: "Ich finde, diese sozialistische Umverteilung, dass man also allen Leuten etwas nimmt, damit es einige bekommen, ist nicht in Ordnung. […] Dass alle dafür zahlen sollen, obwohl 35 Prozent in Berlin wahrscheinlich auch dauerhaft nicht den öffentlichen Nahverkehr zahlen werden, das finde ich nicht gerecht."