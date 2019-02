NurPhoto Bild: NurPhoto

Di 26.02.2019 | 13:25 | Interviews

- Klimapolitik im Fokus von Rechtspopulisten

In den USA gibt es eine starke Lobby, die leugnet, der Klimawandel sei von Menschen gemacht. Allen voran US-Präsident Donald Trump. In Deutschland ist es vor allem die AfD. Am Dienstag wurde in Berlin eine Studie vorgestellt, in der die Haltung der europäischen rechtspopulistischen Parteien zum Klimawandel untersucht wurde. Wieso ist das Thema bei Rechtspopulisten so beliebt? Das fragen wir Inforadio-Redakteur Thomas Prinzler.