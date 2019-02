- Woidke sieht Lausitz gut auf Kohleausstieg vorbereitet

Brandenburgs Landesregierung kommt an diesem Dienstag in Cottbus zu einer gemeinsamen Sitzung mit der Stadtverwaltung zusammen. Wichtigstes Thema: die Entwicklung der Lausitz nach dem beschlossenen Kohleausstieg. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sagte im Inforadio, dass ein Ausbau der Infrastruktur und neue Wissenschaftseinrichtungen beim Strukturwandel helfen sollen.

Es sei berechtigt, dass die Menschen wegen des Kohleausstiegs Angst um ihren Job haben, so Woidke. "Ich glaube, dass wir mit dem Kompromiss, den die Kohlekommission dankenswerterweise ausgearbeitet hat, einen sehr guten Weg haben für die kommenden Jahre und Jahrzehnte", sagte der Ministerpräsident. Dieser Weg biete auf allen Seiten Sicherheit: Beim Klimaschutz und auch für die Beschäftigten.

Die größte Herausforderung sei, neue Industriearbeitsplätze in der Region anzusiedeln, erklärte Woidke. Dazu solle nach dem Willen der Landesregierung unter anderem die Infrastruktur ausgebaut werden: "Neue Bahnverbindungen, neue Straßenverbindungen, der Ausbau von 5G", so der SPD-Politiker. Es gehe aber auch um die Ansiedlung von Wissenschaftseinrichtungen: "Auch da sind die ersten Schritte unternommen. Sowohl Fraunhofer als auch das Deutsche Institut für Luft- und Raumfahrt werden sich in Cottbus ansiedeln."

Diese Dinge seien wichtig und böten den Rahmen für neue wirtschaftliche Impulse, so Woidke. "Es gibt eine ganze Reihe von Gesprächen mit großen, namhaften Investoren, die vorhaben, zu investieren, die momentan in Planung noch sind, aber wo wir schon hoffen, in den nächsten Monaten auch in die Realität zu kommen." Aber das gehe natürlich nicht über Nacht, sagte der Ministerpräsident.