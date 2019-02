dpa Bild: dpa

Mo 25.02.2019 | 12:05 | Interviews

- Krise in Venezuela spitzt sich zu

Die politische Lage in dem südamerikanischen Land wird immer dramatischer: Am Wochenende stoppte das Militär Hilfsgüter an den Landesgrenzen - und ging gewaltsam gegen Demonstranten vor. Mindestens drei Menschen starben. Ob es einen Ausweg aus der Krise gibt, fragen wir Sabine Kurtenbach vom GIGA-Institut für Lateinamerikastudien in Hamburg.