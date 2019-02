Basis Berlin Filmproduktion/dpa Bild: Basis Berlin Filmproduktion/dpa

Mo 25.02.2019 | 12:25 | Interviews

- Kein Oscar für "Of Fathers and Sons"

Die Oscars sind vergeben und jetzt ist klar: Alle nominierten deutschen Filme und Filmemacher gingen leer aus. Das gilt auch für die rbb-Co-Produktion "Of Fathers and Sons" über eine islamistische Familie in Syrien. Rolf Bergmann hat den Dokumentarfilm für den rbb betreut - und ist nicht enttäuscht, hat er im Inforadio verraten.