Mo 25.02.2019 | 06:05 | Interviews

- "Green Book" bekommt Oscar als bester Film

In der vergangenen Nacht war es wieder so weit: Die Oscars wurden in Hollywood verliehen - zum 91. Mal, natürlich mit einer großen Gala. Den wohl wichtigsten Preis für den besten Film bekam "Green Book - Eine besondere Freundschaft". Nominiert waren auch deutsche Filme und Filmemacher, sie gingen aber leer aus. Inforadio-Kinoexperte Alexander Soyez schildert seine Eindrücke von der Show.