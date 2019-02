dpa Bild: dpa

Sa 23.02.2019 | 07:04 | Interviews

- "Die SPD zeigt eine neue Dynamik"

Union und Sozialdemokraten kann man wieder unterscheiden. Das jedenfalls meinen drei von vier Deutschen im jüngst veröffentlichten DeutschlandTREND. Dabei profiliert sich die Union vor allem in Zuwanderungsfragen, die SPD in der Sozialpolitik. Licht am Ende des Tunnels also für die seit der Bundestagswahl nicht nur gebeutelte, sondern geradezu gedemütigte Volkspartei SPD? Wolfang Merkel ist Professor für Vergleichende Politikwissenschaft und Demokratieforschung an der Humboldt-Universität in Berlin - und Mitglied in der SPD-Grundwertekommisson. Er glaubt, dass die SPD ihren Wählern eine neue Dynamik präsentieren müsse - und das tue sie auch. "Es scheint so etwas wie einen Aufbruch zu geben - der aber sicherlich nicht genug sein wird", so Prof. Merkel.