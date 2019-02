Bild: imago

Sa 23.02.2019

- Festival "eat! berlin": Die Starköche kommen!

In Berlin wird wieder um die Wette gekocht - beim Feinschmecker-Festival eat.berlin! Bis zum 3. März zeigen mehr als 70 Köche ihr Können - Stars ebenso wie Newcomer, und das an vielen verschiedenen Orten. Einer der ganz Großen ist Franz Raneburger, ehemaliger Inhaber des legendären Berliner Restaurants „Bamberger Reiter“ in Berlin. Raneburger kochte unter anderem für politische Größen wie Angela Merkel, Gerhard Schröder oder Wladimir Putinim. 2006 wurde er sogar zum Berliner Meisterkoch des Jahrzehnts ernannt. Und auch heute noch ist er auf der ständigen Suche nach den besten Naturprodukten - wie er im Gespräch mit Stephan Ozsvath erzählt.