Fr 22.02.2019

- Koalition streitet über Klimaschutz

Der Klimaschutz ist ein zentrales Anliegen der Bundesregierung. Ehrgeizige Ziele gibt es schon länger, allerdings werden die häufig nicht erreicht. Nun will Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) aber den Druck erhöhen. Sie hat einen Entwurf für das geplante Klimaschutzgesetz ans Kanzleramt geschickt, ohne sich mit den betroffenen Ministerien abzusprechen. Der Koalitionspartner ist empört. Unions-Fraktionsvize Nüsslein spricht gar vom Weg in eine Räterepublik und einem Volkswirtschaftsplan in grünem Gewand. Informationen aus dem Haupstadtstudio von Angela Ulrich