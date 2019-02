dpa Bild: dpa

Fr 22.02.2019 | 12:25 | Interviews

- Fall Amri: Welche Rolle spielte der marokkanische Geheimdienst?

Es gibt Meldungen über neue Hintergründe zum Anschlag am Breitscheidplatz. In einem Bericht des Focus heißt es: Ein Informant des marokkanischen Geheimdienstes soll angeblich in den Anschlag verwickelt gewesen sein. Er soll am Tatort gewesen sein und sich mit Anis Amri getroffen haben. Mehr noch: Nach dem Anschlag soll er durch seine Abschiebung vor einer Strafverfolgung in Deutschland geschützt worden sein. Informationen von Jo Goll aus der Redaktion rbb24 Recherche.