- Barenboim: "Ich rege mich auf - ab und zu"

Daniel Barenboim ist seit Jahrzehnten ein Star der internationalen Musikszene - in Berlin leitet er seit 1992 als Generalmusikdirektor der Staatsoper Unter den Linden die Staatskapelle. Jetzt kritisieren mehrere Musiker - teils anonym, teils namentlich - seinen Führungsstil scharf und werfen ihm unter anderem Demütigung vor. Kulturredakteurin Maria Ossowski hat Barenboim damit konfrontiert und eine selbstkritische Reaktion erhalten.

Barenboim habe ernst und gefasst gewirkt, als er sich die konkreten Beispiele anhörte, berichtet Maria Ossowski. Er sei nicht besser als andere Menschen, bloß weil er ein Musiker sei, so Barenboim: "Ich bin in Argentinien geboren, also ein bisschen lateinamerikanisches Blut ist in meinem Körper und ich rege mich auf - ab und zu. Und um ganz ehrlich zu sein, sagen Sie das bitte nicht weiter: Ich finde das nicht falsch."

Zwei ehemalige Musiker der Staatskapelle berichteten im Bayrischen Rundfunk, sie hätten Angst gehabt, dass sie in den Proben gedemütigt werden könnten. Das wies Barenboim zurück. Dies sei eine Grenze, gedemütigt habe er keinen Musiker: "Mein Interesse ist doch, dass er sein Bestes liefert. Ich werde ungeduldig, wenn ich glaube, er kann das liefern, und aus irgendeinem Grunde tut er es nicht. Da bin ich manchmal ungeduldig, natürlich, aber ich finde das nicht anormal."

Bei allen Vorwürfen geht es um Zwischenmenschliches, Stimmungen, Allianzen und Macht. Ein Fall fürs Gericht sind sie nach Einschätzung von Maria Ossowski nicht. Barenboim erklärte, er sei kein Lamm, das wisse er durchaus. "Ich weiß nicht, ob ich intelligent bin, aber total dumm bin ich nicht", so Barenboim. "Ein dummer Mensch würde jetzt sagen: Ich bin so, wie ich bin. Macht damit, was ihr wollt, ich bin eben so. Wenn das Orchester oder Sie mich zu dem Punkt bringen, dass ich meine Eigenschaften, meinen Charakter verbessern kann, bin ich nur dankbar."

Der Dirigent sieht in den Vorwürfen eine Kampagne, denn der Senat steht derzeit in Vertragsverhandlungen mit ihm. Warum seien seine Kritiker nicht in den vergangenen 27 Jahren gekommen, fragte Barenboim. So sehr verändert habe er sich nicht. Für Maria Ossowski steht fest: Die Kritik an seinem Führungsstil geht am 76-jährigen Barenboim nicht spurlos vorüber. Ein Zeichen der Schwäche sieht sie in seiner Haltung nicht, sie bewertet sie als Stärke und als Chance, die Probleme mit dem Orchester zu lösen.