imago/Xinhua Bild: imago/Xinhua

Fr 22.02.2019 | 07:45 | Interviews

- "Blackout" und Berlin-Köpenick: Wenn der Strom wegbleibt

Mehr als 30.000 Stromkunden waren vom Stromausfall in Berlin-Köpenick betroffen. Marc Elsberg ist Autor des Krimis "Blackout", in dem an einem eisigen Wintertag nach einem Anschlag die gesamten europäischen Stromnetze zusammenbrechen. In der Folge kommt es fast zum Bürgerkrieg. Zwischen seinem Buch und dem Ausfall in Köpenick sieht Elsberg durchaus Parallelen, wie er im Interview erzählt.