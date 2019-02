imago/Metodi Popow Bild: imago/Metodi Popow

- Gysi: "Es geht um die Fortsetzung der europäischen Integration"

Drei Monate vor der Europawahl positioniert sich nun auch die Linke. In Bonn beginnt ein dreitägiger Europaparteitag, auf dem es es um Programm und Kandidaten gehen soll. Dabei ist die Partei in einer schwierigen Lage; vielen Wählern ist nicht klar, wofür sie im Europwahlkampf steht. Gregor Gysi als Vorsitzender der Partei der Europäischen Linken sagt: "Die EU ist nicht perfekt, aber ohne Europa geht es nicht." Im Gespräch mit Alexander Schmidt-Hirschfelder erzählt er auch, an wen die Linke sich bei dieser Europawahl wendet.