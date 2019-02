dpa Bild: dpa

Do 21.02.2019 | 06:45 | Interviews

- Stromausfall: "Wie eine große Übung"

Nach dem 30-stündigen Stromausfall sind die betroffenen Gebiete in den Berliner Bezirken Treptow-Köpenick und Lichtenberg wieder am Netz. Das Technische Hilfswerk war während des Ausfalls unter anderem für die Stromversorgung in Krankenhäusern zuständig. Laut Ellen Krukenberg, Sprecherin des THW Berlin-Brandenburg und Sachsen-Anhalt, war der Einsatz wie eine große Übung.

THW-Sprecherin Ellen Krukenberg ist zufrieden. "Die Zusammenarbeit hat sehr, sehr gut funktioniert", bekräftigt sie. Als das THW von der Berliner Feuerwehr zur Unterstützung angefordert wurde, ging es zunächst darum, die freiwilligen Helfer zu erreichen. "Unsere Ehrenamtlichen arbeiten ja auch", beschreibt Krukenberg die Situation. Dann sei es zunächst darum gegangen, Beleuchtung an bestimmten Orten sicherzustellen. Später sei dann auch die Stromversorgung dazu gekommen. "Die Zusammenarbeit hat sehr, sehr gut funktioniert", resümiert Krukenberg. Für die Spezialisten sei es gut gewesen, ihre Kenntnisse auch mal im Ernstfall einsetzen zu können.

