dpa Bild: dpa

Do 21.02.2019 | 07:25 | Interviews

- Thierse fordert: Strukturen der Kirche hinterfragen

Im Vatikan beginnt am Vormittag ein Gipfeltreffen zum sexueller Missbrauch in der katholischen Kirche. Bischöfe, Experten und Opfervertreter aus aller Welt wollen über die Konsequenzen aus den Missbrauchsfällen beraten. Das Mitglied im Zentralkomitee der deutschen Katholiken, Thierse, sagte im Inforadio, in Deutschland sei in Sachen Missbrauchsaufarbeitung schon viel geschehen. Er forderte aber auch, die Strukturen der Kirche zu hinterfragen.



In vielen Ländern kommen seit Jahren Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche ans Licht. Geistliche haben Kinder und Jugendliche sexuell missbraucht, die etwa als Schüler oder Ministranten in ihrer Obhut waren. Der Missbrauchskandal zog Kreise: Viele Täter wurden von ihren Vorgesetzten gedeckt und zum Teil weiter an Positionen eingesetzt, wo sie Kontakt zu Kindern und Jugendlichen hatten.

Missbrauch durch die Kirche in verschiedenen Staaten