"An erster Stelle stehen die Opfer, nicht der Schutz der Kirche"

Im Vatikan tagen bis Sonntag 190 Kirchenvertreter, um über Konseqenzen aus dem Missbrauchsskandal zu beraten. Zum Auftakt hat Papst Franziskus konkrete Maßnahmen gefordert. Die Bischöfe müssten auf die Stimme der Opfer hören, die Gerechtigkeit fordern, sagte Franziskus. Sexueller Missbrauch sei ein Übel, das bekämpft werden muss. Der Missbrauchsbeauftragte der deutschen Bischofskonferenz, Stephan Ackermann, fordert ein anderes Amtsverständnis der Kirche: Priester, Bischöfe oder weitere Amtsträger dürften nicht als "quasi unantastbare Personen" dastehen. Leon Stebe hat mit ihm gesprochen.



Bischof Ackermann sieht in der katholischen Kirche einen Missbrauch von Macht. Es gehe nicht nur um sexuellen Missbrauch, sondern auch um Macht, die psychisch oder spirituell ausgeübt wird, sagte der Missbrauchsbeauftragte der Deutschen Bischofskonferenz im Inforadio. Menschen seien anfällig gegenüber Machtmissbrauch.

Ackermann fordert daher einen Perspektivwechsel: "Wir müssen mit der Orientierung auf die Opfer hin dieses Thema angehen. Nicht der Schutz der Institution steht an erster Stelle, sondern die Opfer. Und auch zu sehen, das ist ein Thema, das nicht nur die Kirchen im globalen Norden oder Westen betrifft, sondern das ist eine Aufgabe für die Kirche als Ganzes."

Für ein anderes Amtsverständnis

Stephan Ackermann wünscht sich dabei dabei ein anderes Amtsverständnis der Kirche. Priester, Bischöfe oder weitere Amtsträger dürften nicht als "quasi unantastbare Personen" dastehen. Das Thema dürfe nicht von der Tagesordnung verschwinden, weil es keinen Aufschub dulde.

Allerdings gibt Bischof Ackermann auch zu bedenken: "Wenn es um große strukturelle Veränderungen geht, ist das bei so einem weltumspannenden Unternehmen wie der katholischen Kirche in der Unterschiedlichkeit von Kulturen, auch von der Auffassung von Autorität und Macht und Religiosität natürlich nicht eine Sache von einem halben Jahr, und nicht die ganze Weltkirche denkt so wie Deutschland denkt."