- Igel: "Müssen mit allen Eventualitäten rechnen"

Pflegerin: "Alles nicht so einfach im Moment"

Der Stromausfall in Köpenick hat viele Auswirkungen - geschlossene Schulen und Kitas, kein Strom, keine Heizung in vielen Wohnungen. Betroffen sind auch die ambulanten Pflegedienste, wie die Leiterin von "Renafan", Petra Klähne, im Inforadio-Interview berichtet. Sie betreut 110 Menschen im Bezirk. Das allergrößte Problem sei, in die Wohnung zu kommen, da weder Klingeln noch Telefone funktionieren.