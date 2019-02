Unger: "Zur Not hilft ein Lautsprecherwagen"



Der Stromausfall im Berliner Südosten dauert länger als erwartet. Nach Angaben des Versorgers Vattenfall soll die Hälfte der 33.000 betroffenen Haushalte bis 18.30 wieder ans Netz angeschlossen sein. Für die anderen könnte es bis etwa 21.30 dauern. Wegen des Stromausfalls funktioniert auch das Festnetz nicht mehr. Der Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz, Unger, sagte im Inforadio, als Ersatz für die ausgefallenen Notrufnummern müssten im Notfall alte Techniken wieder zum Einsatz kommen.



Warum die Reparatur so lange dauert, ist mittlerweile klar: Bei einer Bohrung an der Baustelle der Salvador-Allende-Brücke sind am Dienstagnachmittag sowohl das Hauptkabel als auch das Ersatzkabel beschädigt worden.

Eine Sprecherin des Energieversorgers Vattenfall sagte, vermutlich könne die volle Versorgung erst gegen 21.30 Uhr wieder hergestellt werden. Ab etwa 18.30 Uhr sollen rund die Hälfte der 31.000 Haushalte und 2.000 Gewerbebetriebe wieder versorgt werden.

Von dem Stromausfall sind mehrere Ortsteile im Bezirk Treptow-Köpenick betroffen.