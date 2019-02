imago/photothek/Thomas Trutschel Bild: imago/photothek/Thomas Trutschel

Mi 20.02.2019 | 12:25 | Interviews

- Pflegerin: "Alles nicht so einfach im Moment"

Der Stromausfall in Köpenick hat viele Auswirkungen - geschlossene Schulen und Kitas, kein Strom, keine Heizung in vielen Wohnungen. Betroffen sind auch die ambulanten Pflegedienste, wie die Leiterin von "Renafan", Petra Klähne, im Inforadio-Interview berichtet. Sie betreut 110 Menschen im Bezirk. Das allergrößte Problem sei, in die Wohnung zu kommen, da weder Klingeln noch Telefone funktionieren.

Im Moment gibt es nur wenige Lösungen des Problems: Bei Nachbarn oder Verwandten auf dem Handy anrufen mit der Bitte, Kontakt aufzunehmen beziehungsweise den Dienst reinzulassen. Das nächste Problem: Die strombetriebenen Pflegebetten funktionieren nicht mehr - auch die Wechseldruckmatzratzen. "Da liegen die Patienten auf dem blanken Lattenrost. Da muss man dann improvisieren". Glücklicherweise gebe es derzeit keine Dialyse- oder Beatmungspatienten. Ein großes Problem ist die Dunkelheit. "Mit Kerzen bei Demenzpatienten zu hantieren, ist verdammt schwierig. Da holen wir nach Möglichkeit die Angehörigen mit ins Boot."

